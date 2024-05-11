В ФРГ предложили защитить воздушное пространство Украины с территории НАТО

Global Look Press/dpa Депутаты Бундестага, ведущие эксперты в области безопасности Свободной демократической партии (СвДП), Христианско-демократического союза (ХДС) и "Зеленых" предложили обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории Североатлантического альянса, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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