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В ФРГ предложили защитить воздушное пространство Украины с территории НАТО

В ФРГ предложили защитить воздушное пространство Украины с территории НАТО

Global Look Press/dpa Депутаты Бундестага, ведущие эксперты в области безопасности Свободной демократической партии (СвДП), Христианско-демократического союза (ХДС) и "Зеленых" предложили обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории Североатлантического альянса, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Им что, эта территория не нужна?
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16 час.
Eduard
Занимайтесь своими странами,а не Украиной!
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10 час.

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