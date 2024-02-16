«РУСАЛ» построит экспериментальную взлетно-посадочную полосу из алюминия

Российская алюминиевая компания «РУСАЛ» совместно с инвестором в лице MASS GROUP приступили к начальным работам по созданию экспериментальной алюминиевой взлетно-посадочной полосы, предназначенной для вертолетов, «Кукурузников» (Ан-2) и в перспективе — для «Байкалов» (ЛМС-901).