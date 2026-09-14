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Брылин о «Динамо» Минск: «Вместо того чтобы находить пути к победе, находим пути к поражениям. Не хватает хладнокровия в завершающей стадии атаки»

Главный тренер минского «Динамо»  Сергей Брылин подвел итоги матча против «Лады» (2:4). Это поражение стало для команды 4-м подряд со старта сезона.

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