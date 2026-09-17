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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп вызвал два состава на предстоящие матчи Германии. Виртц, Мусиала, Тер Стеген, Адейеми, Киммих, Карл, Вольтемаде – в заявке

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп сформировал две заявки на предстоящие матчи Лиги наций. Всего вызов в национальную команду получили 44 футболиста.

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