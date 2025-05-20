США остаются посредником по конфликту на Украине: результаты разговора Путина и Трампа раскрыл Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал для журналистов содержание и итоги теефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, состоявшегося 19 мая 2025 года.
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