Сотрудники Крымского ЛУ МВД России на транспорте совместно с общественниками провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В канун празднования Дня физкультурника и в рамках проводимого в Российской Федерации года семьи, в целях пропаганды здорового образа жизни, сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с Общественным советом при Управлении для детей из летних лагерей провели общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка».