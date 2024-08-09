Сотрудники Крымского ЛУ МВД России на транспорте совместно с общественниками провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В канун празднования Дня физкультурника и в рамках проводимого в Российской Федерации года семьи, в целях пропаганды здорового образа жизни, сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с Общественным советом при Управлении для детей из летних лагерей провели общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка».
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