Как пережить армагеддон 15 марта: ретроградный Меркурий и коридор затмений Елена Галицкая15 марта 2025 года астрологи предсказывают наступление непростого времени — начнется ретроградное движение Меркурия, которое усилится Кровавым полнолунием и лунным затмением.
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