Несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода Москва подверглась массированной атаке беспилотников в ночь на 20 сентября.
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Московским пора понять, что радоваться нет смысла, надо валить Британию, тогда сразу будет положительный результат.