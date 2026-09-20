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Собянин сообщил о самой масштабной атаке беспилотников на Москву

Собянин сообщил о самой масштабной атаке беспилотников на Москву

Несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода Москва подверглась массированной атаке беспилотников в ночь на 20 сентября.

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