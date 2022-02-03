Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр _
    А почему только DW? Почему на другие иностранные СМИ не наложены санкции за изображение Крыма украинским? Или для них...В Германии призва...
  • Василий Иванович
    везде достанемЖурналистка «Ново...
  • Сергей ЕВ
    Немцыы долба.... что"пляшут по американскую "дудку"МИД РФ обязал Deu...

Истребители стран НАТО сопровождали Ту-142 России на учениях в Северо-Восточной Атлантике

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Истребители Норвегии и Великобритании сопровождали российские самолеты Ту-142 во время их полета на учениях по поиску подводных лодок в районе Северо-Восточной Атлантики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх