Бой слонов под Фермопилами, или Трамп атакует глубинное государство

Многие американцы подозревали, что за зрелищной атакой на два 110-этажных здания Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года стоят вовсе не басмачи в тапочках, а люди очень влиятельные, богатые и давно наплевавшие на жизни собственных сограждан.