Плавание, гимнастика и флорбол. Какие бесплатные спортивные секции доступны для москвичей?

фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы Рубрика: "Спрашивали? Отвечаем!" Столичный Департамент спорта предлагает москвичам присоединиться к здоровому образу жизни и начать посещать бесплатные спортивные секции.
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