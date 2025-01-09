Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пассажир рейса из Денвера в Лос-Анджелес снял кадры пожара в городе, когда самолет заходил на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пассажир рейса из Денвера в Лос-Анджелес снял кадры пожара в городе, когда самолет заходил на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
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