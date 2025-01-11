В трёх российских аэропортах отменили временные ограничения на полёты Два гражданских воздушных судна (ВС), летевших в Казань, сели в аэропорту Уфы.
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В трёх российских аэропортах отменили временные ограничения на полёты Два гражданских воздушных судна (ВС), летевших в Казань, сели в аэропорту Уфы.
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