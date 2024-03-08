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«Герань» устроила «небратьям» тотальный блэкаут

«Герань» устроила «небратьям» тотальный блэкаут

Вчера 12K прочитали Ночи в южном регионе «небратьев» продолжают озаряться вспышками сильных хлопков, причиной которых становятся беспилотные летательные аппараты "Герань-2", используемые нашей стороны для проведения масштабных действий в отношении объектов инфраструктуры и негражданских объектов.

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