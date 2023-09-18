«Зенит» в 1 очке от «Краснодара», СКА проиграл 5-й матч подряд, Бэбкок уволен из «Коламбуса», Хохлов – из «Сочи», победа «Реала», поражения Ферстаппена и «Ред Булла», 1+1 Головина и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Рубин» в гостях (3:0) и сократил отставание от «Краснодара» в РПЛ до 1 очка. Вильзон Изидор забил в дебютном матче за Питер – уже на 8-й минуте.
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