Биддер – как он работает, какому бизнесу нужен

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Позиция контекстной рекламы приобретается на аукционе, который проходит в реальном времени. Если вы приобрели высокую позицию для своей рекламы своей компании, это не значит, что она ваша и вам удастся долго ее удерживать.

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