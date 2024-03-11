Биддер – как он работает, какому бизнесу нужен

Позиция контекстной рекламы приобретается на аукционе, который проходит в реальном времени. Если вы приобрели высокую позицию для своей рекламы своей компании, это не значит, что она ваша и вам удастся долго ее удерживать.
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