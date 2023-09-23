Евгений Сатановский: Вытаскивать из Карабаха всех, кто оттуда захочет переехать в Россию, безусловно надо

Любят всё-таки журналисты задавать удивительные вопросы - эмоциональные, но максимально не по делу. К примеру, с утра порадовала известная радиостанция спросив: "Потеряла ли Россия Армению?" И до того выбесила самой этой максимально идиотской постановкой вопроса, что перед тем, как высказаться на тему нынешнего состояния и перспектив армяно-российских отношений, не преминул объяснить ни в чём неповинной жертве микрофона автор всё, что думал насчёт вопросов такого рода: литературно-выспренных и не имеющих никакого отношения к реальной ситуации.