Любят всё-таки журналисты задавать удивительные вопросы - эмоциональные, но максимально не по делу. К примеру, с утра порадовала известная радиостанция спросив: "Потеряла ли Россия Армению?" И до того выбесила самой этой максимально идиотской постановкой вопроса, что перед тем, как высказаться на тему нынешнего состояния и перспектив армяно-российских отношений, не преминул объяснить ни в чём неповинной жертве микрофона автор всё, что думал насчёт вопросов такого рода: литературно-выспренных и не имеющих никакого отношения к реальной ситуации.
Евгений Сатановский: Вытаскивать из Карабаха всех, кто оттуда захочет переехать в Россию, безусловно надо
Комментарии
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m
magdoc21
Вы действительно "шариков", раз пишите такую чушь. А может намекаете на этническое происхождение бандитов-большевиков. Так это так и есть, но и Вы чистокровный "русский" Тан.
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3 час.
Юрий Селиванов
Армян "вытаскивать" в Россию, что за бред. Нам этого надо.? Не делай добра, не получишь зла. Что история не учит?
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2 час.
Владимир Крепкий
Насколько я понимаю в Нагорном Карабахе сейчас российские миротворцы,азербайджанская армия и армяне. Армянской армии там как таковой нет.Это надо быть до беспредела безнравственными властям Армении чтоб высказывать свои претензии России,в то время как российские миротворцы стоят(и гибнут)в Карабахе для урегулирования конфликта и для защиты армянского населения. Конкретные Иудушки...
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2 час.
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