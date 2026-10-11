Колорадо Рэпидс – Сан-Хосе Эрткуэйкс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 11 октября 2026

В воскресенье, 11 октября, сыграют Колорадо Рэпидс и Сан-Хосе Эрткуэйкс в рамках МЛС. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 04:30 по московскому времени.