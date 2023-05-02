smi.today

4 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    "Всё, мы в 1941 году."- в октябре 41 года из Москвы побежали чиновники. Остается узнать, какой месяц 41 года на дворе...Покушение на Пути...
  • Юрий Ковалев
    Комментарии излишни .  Домен: smi.today Возраст домена: 1685 дней. IP сервера: 104.26.10.237 Местоположение IP: Со...Лукавая статистик...
  • Sergiy Che
    Ну вот и первый "экспёрьд по годности ПВО" с дивана продавленного, ёрзая по нему жирной сракой вынесла свой "высокопр...«Царьград»: Как д...

Секретарь СБ РФ Патрушев: Запад захотел построить однополярный мир и уничтожить Россию

Секретарь СБ РФ Патрушев: Запад захотел построить однополярный мир и уничтожить Россию

Запад не отказался от планов создания однополярного мира, для чего требуется уничтожить Россию. Однако англосаксы не учли ее мощь и волю народа к независимости, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх