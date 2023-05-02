Секретарь СБ РФ Патрушев: Запад захотел построить однополярный мир и уничтожить Россию

Запад не отказался от планов создания однополярного мира, для чего требуется уничтожить Россию. Однако англосаксы не учли ее мощь и волю народа к независимости, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.