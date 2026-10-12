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Грибные приколы: как мемы раскрывают тайны лесных жителей

Грибной сезон в разгаре, и леса наполнены ароматом свежесорванных боровиков, опят и подберезовиков. Кто-то собирает грибы для вкусного ужина с картошкой, а кто-то просто наслаждается тишиной и красотой природы.

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