Регулятор, который часто задерживает запуски ракет SpaceX Илона Маска, меняет стратегию

В FAA хотят упростить лицензирование запусков ракетФедеральное управление гражданской авиации (FAA) предлагает изменения для коммерческой космической отрасли, которые упростят лицензирование запусков ракет.
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