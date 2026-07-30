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Регулятор, который часто задерживает запуски ракет SpaceX Илона Маска, меняет стратегию

Регулятор, который часто задерживает запуски ракет SpaceX Илона Маска, меняет стратегию

В FAA хотят упростить лицензирование запусков ракетФедеральное управление гражданской авиации (FAA) предлагает изменения для коммерческой космической отрасли, которые упростят лицензирование запусков ракет.

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