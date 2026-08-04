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Царьград

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Токаев поздравил Пашиняна с переназначением и обсудил договоренности

Токаев поздравил Пашиняна с переназначением и обсудил договоренности

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.

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