Токаев поздравил Пашиняна с переназначением и обсудил договоренности

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.