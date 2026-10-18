За ночь и утро 18 октября российские силы ПВО сбили 1015 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами, Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом.
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