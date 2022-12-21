Татьяна Монтян: Волк Коллективный Запад прибарахлился гуманной овечьей шкуркой

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Извините, мы вас тут немножко поработили и приносим в этой связи свои глубочайшие извинения.
На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Извините, мы вас тут немножко поработили и приносим в этой связи свои глубочайшие извинения.
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