👨‍👩‍👧‍👦 В Крыму может увеличиться рождаемость в ближайшие годы Профессор д.м.н., главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» Илья Глазков привёл статистику рождаемости в Крыму и заявил, что ситуация не так плоха, как кажется.