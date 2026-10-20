👨👩👧👦 В Крыму может увеличиться рождаемость в ближайшие годы Профессор д.м.н., главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» Илья Глазков привёл статистику рождаемости в Крыму и заявил, что ситуация не так плоха, как кажется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым