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Русская весна

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В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине и нащупать почву для «заморозки» конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

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Комментарии
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Александр Крылов
Лекорню проверяет Шойгу на вшивость. Французский &quot;3,14&quot;дарас глубоко разочарован. Не ихний оказался российский министр обороны! Не в ту дверь зашёл француз!
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