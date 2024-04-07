В Британии раскрыли, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу для того, чтобы уговорить Москву смягчить позицию по поводу западного контингента на Украине и нащупать почву для «заморозки» конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.