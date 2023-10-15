Новый Нижегород...
Осторожно Нижний52 nn
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новый Нижегородский

1 подписчик

«Духовник Путина» сравнил свое назначение в Крым со ссылкой...

«Духовник Путина» сравнил свое назначение в Крым со ссылкой...

«Духовник Путина» сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на КолымуМитрополит Русской православной церкви Тихон (Шевкунов), которого СМИ называют «духовником» президента Владимира Путина, сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой заключенных на Колыму в годы сталинских репрессий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх