«Духовник Путина» сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на КолымуМитрополит Русской православной церкви Тихон (Шевкунов), которого СМИ называют «духовником» президента Владимира Путина, сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой заключенных на Колыму в годы сталинских репрессий.