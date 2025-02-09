В Татарстане ожидается мокрый снег и гололедица

Сегодня, 9 февраля, в Татарстане ожидается повышение температурного фона, сообщает Гидрометцентр РТ. Небо будет облачным с прояснениями, местами, включая Казань, возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега.
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