Генерал ВСУ признал, что армия Украины уступает ВС России в 7–10 раз

ВСУ в зоне боев уступают в численности ВС России почти в 7–10 раз. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль во время выступления в Верховной раде, его слова приводит украинское издание "Страна".
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