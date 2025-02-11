Постпред при ООН Ирвани: Иран осуждает заявления Трампа о сделке с Тегераном

Global Look Press/Aaron Schwartz/Consolidated News Photos Иран рассматривает недавние заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о сделке с Тегераном взамен бомбардировок как угрозу, осуждает ее и обязуется защищать себя, следует из письма постпреда Ирана при ООН Амира Саида Ирвани, передает агентство IRNA.