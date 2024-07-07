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Десятки тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

Десятки тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

Уже за несколько часов до начала ночного велофестиваля на Суворовской площади было не протолкнуться. Особое внимание перед заездом участники уделяют безопасности и прямо на стартовой площадке проверяют исправность своих байков.

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