Десятки тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве

Уже за несколько часов до начала ночного велофестиваля на Суворовской площади было не протолкнуться. Особое внимание перед заездом участники уделяют безопасности и прямо на стартовой площадке проверяют исправность своих байков.
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