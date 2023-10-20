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Захарова прокомментировала слова Байдена о помощи Украине как «инвестиции»

Захарова прокомментировала слова Байдена о помощи Украине как «инвестиции»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, назвавшего помощь Киеву «разумной инвестицией».

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Ксюша Кирьязис
Лицемерие и ложь - суть Америки как государства.
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