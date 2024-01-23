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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские Челябинска приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант» и пригласили студентов

Транспортные полицейские Челябинска приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант» и пригласили студентов

Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте принимают участие в проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», посвященной Дню российского студенчества.

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