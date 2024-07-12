Соединенные Штаты готовят новую военную помощь Украине на 225 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине. По данным Associated Press, Вашингтон направит Киеву около 225 миллионов долларов, часть из которых пойдет на закупку боеприпасов для нанесения ударов по российским территориям, расположенным вблизи Харьковской области.