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Добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ

Добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ

Российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел масштабные испытания современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотных летательных аппаратов.

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