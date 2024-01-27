В Москве определили победителей конкурса лучших книг о театре

Прошлая пятница была насыщенной на вручение премий. В то время, когда в первом павильоне Мосфильма разыгрывался «Золотой орёл» для кинематографистов, в особняке 1777 года постройки на Козицком переулке, где располагается Институт искусствознания, проходила церемония вручения премии «Театральный роман».
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