В Москве определили победителей конкурса лучших книг о театре

Прошлая пятница была насыщенной на вручение премий. В то время, когда в первом павильоне Мосфильма разыгрывался «Золотой орёл» для кинематографистов, в особняке 1777 года постройки на Козицком переулке, где располагается Институт искусствознания, проходила церемония вручения премии «Театральный роман».