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US Open. Квалификация. 2-й круг. Лютова сыграет с Радивойевич, Яценко – с Бронцетти, Авдеева встретится с Юань Юэ, Приданкина – с Марино, Ибрагимова – с Болквадзе

В среду в квалификации US Open сыграют шесть россиянок. US Open Нью-Йорк, США 30 августа – 13 сентября 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 108 000 000 долларов Открытые корты, хард Квалификация Первый круг Алевтина Ибрагимова (Россия) – Мариам Болквадзе (Грузия) Елена Приданкина (Россия) – Ребекка Марино (Канада) Циньвэнь Чжэн (Китай) – Клара Бюрель  (Франция) Полина Яценко (Россия)  –  Лючия Бронцетти (Италия) Юлия Авдеева (Россия) – Юань Юэ (Китай) Кристина Лютова (Россия) – Лола Радивойевич (Сербия) Александра Шубладзе (Россия)  –  Дарья Семенистая (Латвия) Бьянка Андрееску (Канада) – Вероника Подрец (Украина).

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