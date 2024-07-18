В Ленобласти в августе отремонтируют участок Новоприозерского шоссе

Это не последний ремонт в Приозерском районе в этом году В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы в Приозерском районе: в августе на ремонт отправятся пять километров от Новоприозерского шоссе в сторону Борисово, сообщили сегодня в телеграм-канале Дорожного комитета региона.