В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели правовой урок для ребят, прибывших из ДНР и ЛНР

В Калужской области сотрудники полиции и член Общественного совета при МОМВД России «Людиновский» Анатолий Сухаруков посетили детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающих в пункте временного пребывания.
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