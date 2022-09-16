В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели правовой урок для ребят, прибывших из ДНР и ЛНР

В Калужской области сотрудники полиции и общественники провели правовой урок для ребят, прибывших из ДНР и ЛНР

В Калужской области сотрудники полиции и член Общественного совета при МОМВД России «Людиновский» Анатолий Сухаруков посетили детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, проживающих в пункте временного пребывания.

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