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Путин сказал и забыл, а им теперь "памперсы закупать": Генерал Михайлов о реакции Запада

Путин сказал и забыл, а им теперь "памперсы закупать": Генерал Михайлов о реакции Запада

Генерал Александр Михайлов рассказал о реакции Запада на заявление президента России о ядерном оружии.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Ещё один вариант - начать устраивать тайные диверсии на американский манер. Взрывать западные газопроводы, повреждать подводные кабели и так далее. Это тоже должно привести в чувство недружественные страны. Напрямую обвинить Россию будет нельзя, а ущерб будет вполне ощутимый.&quot; .................. как говорил один актер в комедии Гайдая: &quot;Шурик это же не наш метод&quot;... на что получил ответ: &quot;Надо Федя....надо&quot;. так что г. запада.... &quot;Надо гоми... НАДО&quot;
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