Генерал Александр Михайлов рассказал о реакции Запада на заявление президента России о ядерном оружии.
Путин сказал и забыл, а им теперь "памперсы закупать": Генерал Михайлов о реакции Запада
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Дмитрий Гурин
"Ещё один вариант - начать устраивать тайные диверсии на американский манер. Взрывать западные газопроводы, повреждать подводные кабели и так далее. Это тоже должно привести в чувство недружественные страны. Напрямую обвинить Россию будет нельзя, а ущерб будет вполне ощутимый." .................. как говорил один актер в комедии Гайдая: "Шурик это же не наш метод"... на что получил ответ: "Надо Федя....надо". так что г. запада.... "Надо гоми... НАДО"
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17 час.
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