Путин сказал и забыл, а им теперь "памперсы закупать": Генерал Михайлов о реакции Запада

Дмитрий Гурин

"Ещё один вариант - начать устраивать тайные диверсии на американский манер. Взрывать западные газопроводы, повреждать подводные кабели и так далее. Это тоже должно привести в чувство недружественные страны. Напрямую обвинить Россию будет нельзя, а ущерб будет вполне ощутимый." .................. как говорил один актер в комедии Гайдая: "Шурик это же не наш метод"... на что получил ответ: "Надо Федя....надо". так что г. запада.... "Надо гоми... НАДО"