Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    ПЕРВОМАЙ - это День солидарности трудящихся всего Мира.В Париже полиция ...
  • Vladimir Lioubimcev
    А все нацисты с криминальным прошлым.Скачко раскрыл кр...
  • Vladimir Orekhov
    Почему молчим о том, что это "соглашение о ресурсах", наверно, означает конкретное вхождение США вна Украину со своим...Пушков заявил, чт...

Мадуро провозгласил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом

Мадуро провозгласил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом.«В 1945 году в такой день, как сегодня, мир услышал по радио и узнал из телеграфных сообщений — тогда не было соцсетей и спутников, — что Красная армия СССР вошла в Берлин, победила Гитлера и установила советское знамя над Рейхстагом, что означало победу Красной армии над Гитлером и нацистами», — сказал Мадуро накануне в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх