Окружаем врага с трех сторон: новости СВО от 25 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1097-й день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости / Сергей Бобылев На 1097-й день специальной военной операции, по данным на утро 25 февраля 2025 года, российские войска добились значительных успехов на Угледарском, Северском и Покровском направлениях, освободив ключевые пункты, такие как Белогоровка и Тополи, и продолжая теснить противника на ряде участков фронта.