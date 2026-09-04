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ВС России за август вывели из строя 75 терминалов Starlink под Харьковом

ВС России за август вывели из строя 75 терминалов Starlink под Харьковом

Российские военные группировки войск «Север» за август вывели из строя около 75 антенн и спутниковых станций Starlink, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области.

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