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Лига PARI. «Торпедо» против «Нижнего Новгорода», в понедельник «Урал» сыграет с «Шинником», «Сочи» – с «Велесом»

В 11-м туре Лиги PARI в воскресенье « Торпедо » примет « Нижний Новгород ». В понедельник « Урал » сыграет в гостях с « Шинником », « Сочи » – с «Велесом».

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