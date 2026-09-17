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Минцифры и Apple обсуждают подключение 5G на iPhone в России

Минцифры и Apple обсуждают подключение 5G на iPhone в России

Сейчас владельцы iPhone не могут использовать сети пятого поколения на территории страны, хотя сами устройства технически поддерживают стандарт Минцифры России ведет переговоры с американской компанией Apple о возможности использования 5G для пользователей iPhone в нашей стране, сообщил глава ведомства Максут Шадаев агентству РИА Новости.

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