Минцифры и Apple обсуждают подключение 5G на iPhone в России

Сейчас владельцы iPhone не могут использовать сети пятого поколения на территории страны, хотя сами устройства технически поддерживают стандарт Минцифры России ведет переговоры с американской компанией Apple о возможности использования 5G для пользователей iPhone в нашей стране, сообщил глава ведомства Максут Шадаев агентству РИА Новости.