Минцифры и Apple обсуждают подключение 5G на iPhone в России

Сейчас владельцы iPhone не могут использовать сети пятого поколения на территории страны, хотя сами устройства технически поддерживают стандарт Минцифры России ведет переговоры с американской компанией Apple о возможности использования 5G для пользователей iPhone в нашей стране, сообщил глава ведомства Максут Шадаев агентству РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Роспотребнадзор к...
- Военный назвал ме...
- "Секс стал не рад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым