Россия справилась лучше: китайские НПЗ страдают из-за повышенных квот на экспорт бензина

Нефтеперерабатывающая промышленность Китая демонстрирует рост производственных показателей, однако этого оказалось недостаточно, чтобы получать прибыль и показывать не менее впечатляющий уровень доходности.
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