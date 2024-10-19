В Севастополе случилось ДТП из-за дождя: на Стрелецком спуске столкнулись два авто

В Севастополе утром, 19 октября, произошла авария.«Возле дома № 1А на Стрелецком спуске 39-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила столкновение с автомобилем Suzuki под управлением 38-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе», - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по г.