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Германию и Францию предлагают объявить сторонами конфликта в Донбассе

Германию и Францию предлагают объявить сторонами конфликта в Донбассе

Заявление стран G7, в котором Россию объявили стороной конфликта в Донбассе, – это сознательная диверсия со стороны Запада.

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Лев Добрый
Вот до чего довело соплежуйство нашей власти в 2014 году.
Вера Попова (Дручинина)
А что, в 2013-2014 годах президент Украины обращался за помощью к России? У вас есть такие сведения? Он не просил помощи - он тупо спасал себя. А Крым - обратился к России как автономия.

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