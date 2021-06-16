Германию и Францию предлагают объявить сторонами конфликта в Донбассе

МОЯ СТРАНАПолитикаГерманию и Францию предлагают объявить сторонами конфликта в Донбассе Заявление стран G7, в котором Россию объявили стороной конфликта в Донбассе, – это сознательная диверсия со стороны Запада.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйВот до чего довело соплежуйство нашей власти в 2014 году.Вера Попова (Дручинина)А что, в 2013-2014 годах президент Украины обращался за помощью к России? У вас есть такие сведения? Он не просил помощи - он тупо спасал себя. А Крым - обратился к России как автономия.Комментировать
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