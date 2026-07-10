RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 672 подписчика

Лантратова приняла участие в донорской акции в Доме прав человека

Лантратова приняла участие в донорской акции в Доме прав человека

Российский омбудсмен Яна Лантратова 10 июля приняла участие в донорской акции в Доме прав человека. Уточняется, что в Доме прав человека прошла благотворительная донорская акция «День донора», организованная совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии