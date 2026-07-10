Лантратова приняла участие в донорской акции в Доме прав человека

Российский омбудсмен Яна Лантратова 10 июля приняла участие в донорской акции в Доме прав человека. Уточняется, что в Доме прав человека прошла благотворительная донорская акция «День донора», организованная совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России.
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