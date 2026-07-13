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Месси поучаствовал в 54 ударах на ЧМ-2026. Это лучший результат после Марадоны в 1986-м (59)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси активнее всех участвует в атаке своей команды на чемпионате мира.

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